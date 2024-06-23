Спека малоймовірна: синоптикиня засмутила «мокрим» прогнозом на початок тижня

Початок нового тижня, починаючи з 24 червня, обіцяє бути дощовим для багатьох регіонів України, а в деяких пройдуть і грози. Про це попередила синоптикиня Наталка Діденко.

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За її словами, в ніч на 24 червня дощі з грозами накриють південно-західну частину країни, а саме Одеську, Чернівецьку область, а також пройдуть на сході України.

Вдень дощі з грозами очікуються періодично на півночі, зокрема на Волині та Рівненщині, а увечері атмосферний фронт дістанеться Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини та Черкащини.

Не виключається й дощова погода у прифронтовому Приазов'ї.

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Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 22−28 °С, у південній частині — від 28 °C до 32 °C.

У Києві 24 червня теж прогнозуються короткочасні дощі, місцями із грозами. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +22 С до +24 °С.

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Втім надалі інтенсивність опадів має знизитися.

«На тижні в Україні дощів буде небагато, переважно навколо Карпат. Температура повітря становитиме +25…+29 °С, місцями на півдні та заході до +28…+32 °С», — прогнозує синоптикиня.

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Також нагадаємо про прогноз українських синоптиків на усе літо-2024.

Фото з соцмереж

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