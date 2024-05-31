Літо в Україні почнеться зі спеки і буде гарячішим за минулорічне: яку погоду обіцяють синоптики у найближчі три місяці

За прогнозами синоптиків, весна в Україні закінчується комфортною погодою — 31 травня очікується +22+23, зокрема, в Києві, а ось початок червня буде спекотним: 1−2 червня очікується +27…+32 градуси, у західній частині прохолодніше, до +23…+26 градусів.

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Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух в інтерв'ю «РБК Україна» спрогнозувала погоду влітку 2024 року в Україні, зазначивши, що температура очікується на 1−2 градуси більше, ніж зазвичай.

«Найсильніші аномалії та тенденції до утворення хвиль спеки ймовірні у західних, південних, південно-східних областях країни», — зазначила вона та додала, що суттєві та тривалі зниження температури повітря малоймовірні.

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Найвища температура повітря очікується в липні та першій половині серпня, особливо на півдні та південному сході країни. У цих же регіонах та в центральних областях країни ймовірний і дефіцит опадів.

«При посиленні циклонічної діяльності над Європою, в Україну переміщуватимуться більш вологі повітряні маси, що зумовить збільшення інтенсивності конвективних процесів, утворення локальних гроз, злив, граду, шквалу», — розповіла метеорологиня.

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Щодо температури у червні, то середні показники очікуються на рівні 19−23 градусів, в гірських районах — до 16−19 градусів тепла, що на 1,5−2 градусів вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 49−90 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 117−171 мм, що в межах норми.

У Києві у перший місяць літа, як очікується, буде переважно сонячним із перемінною хмарністю, температура триматиметься у межах 25 градусів, сильні дощі не прогнозуються.

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А синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла NV, що останні роки світова тенденція полягає в тому, що влітку все більше днів із високими значеннями температури, а літні місяці дедалі частіше б’ють температурні рекорди. Це відбувається загалом у північній півкулі, і така тенденція зберігається.

За її прогнозами, без періодів приємної прохолоди цього літа українці не залишаться — між періодами спеки обов’язково буде зниження температури.

Нагадаємо, що раніше метеорологи попереджали про «брудні дощі» через пилові бурі, що йшли з боку країн Середньої Азії.

Фото Pixabay

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