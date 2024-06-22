Зливи з градом та спека до +35: яку погоду обіцяють синоптики українцям на вихідні 22−23 червня

Погоду в Україні у вихідні, 22 та 23 червня, визначатиме область підвищеного атмосферного тиску, а також фронтальні розділи з південного заходу. Температура повітря очікується вище за норму на 3 — 5 °C. У західній частині можливі грози, місто, прогнозує кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

ВІДЕО ДНЯ

У суботу, 22 червня, у західних областях уночі без істотних опадів. Вдень очікуються короткочасні дощі, грози. Подекуди сильні зливи, великий град. При грозах пориви вітру та шквали, 15 — 20 м/с, локально можливе посилення до 25 — 27 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19°С, вдень +28…+33°С.

У північній частині країни мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +11…+16°С, вдень +23…+28°С.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +12…+17°С, вдень +26…+31°С.

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У південних областях та Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +13…+18°С, вдень +28…+33°С.

На сході країни хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16°С, вдень +24…+29°С.

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У неділю, 23 червня, у західних областях мінлива хмарність, уночі пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози, вдень без істотних опадів, лише у Карпатах та на Закарпатті утримається нестійка погода з грозовими дощами. Вітер переважно північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18°С, вдень +22…+27°С.

У північних областях мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Вітер південно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +14…+19°С, вдень +23…+28°С.

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У центральних областях мінлива хмарність, уночі місцями невеликий дощ; удень місцями короткочасні дощі, грози, в окремих пунктах град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер вночі мінлива хмарність, 3 — 8 м/с, удень західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +17…+22°С, удень +29…+34°С.

У південних областях та Криму очікується сонячна та спекотна погода. Вітер вночі мінлива хмарність, 3 — 8 м/с, удень західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +17…+22°С, вдень +30…+35°С.

У східній частині України очікується мінлива хмарність, уночі без опадів, удень місцями можливий короткочасний дощ та гроза. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +16…+21°С, вдень +29…+34°С.

Раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що літо цього року буде спекотніше за минуле, особливо у липні та серпні. А частина Європи вже накрила спека. Зокрема на Балканах температура наблизилася до 40 °C.

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