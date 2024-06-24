У росії звинуватили українські спецслужби у нападах терористів у Дагестані (відео)
У російському Дербенті (республіка Дагестан), де минулого року відбулися антисемітські погроми, невідомі напали на храм Покрови Пресвятої Богородиці на вулиці Леніна та синагогу Келе-Нумаз на вулиці Тагі-Заді, обстрілявши їх з автоматичної зброї. У синагозі в результаті нападу почалася сильна пожежа, загасити яку вдалося лише вночі, повідомляє ВВС.
Зазначається, що напад на синагогу було здійснено незадовго до вечірньої молитви.
Одночасно в Махачкалі обстріляли пост ДПС на вулиці Єрмошкіна, а також синагога, що знаходиться неподалік.
Перестрілка була і поряд із Свято-Успенським кафедральним собором на вулиці Орджонікідзе. У церкві забарикадувалися 18 осіб — священнослужителі та парафіяни.
Вночі їх вивели із будівлі співробітники МВС.
Очевидці подій розповіли, що постріли було чути щонайменше за 2 кілометри. Бойовики вийшли з машини та одразу відкрили вогонь.
Згодом стало відомо, що при атаці на церкву в Дербенті було вбито 66-річного священика, а в церкві в Махачкалі — охоронця.
По всій території республіки було оголошено режим контртерористичної операції (КТО). Пізніше повідомили про завершення активної фази КТО у Дербенті.
Увечері 23 червня місцева влада «побачила» в подіях «український слід». За словами депутата Держдуми від Дагестану Абдулхакіма Гаджієва, за терактом у республіці «стоять спецслужби України та країн НАТО».
Про особи вбитих нападників офіційно не повідомляється.
Проте за даними ЗМІ, троє з чотирьох були упізнані як сини та племінник голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова, якого потім затримали та відправили на допит.
Нагадаємо, що зовсім недавно стався бунт у СІЗО Ростова-на-Дону, всі його учасники також були застрелені силовиками.142
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