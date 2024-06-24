У росії звинуватили українські спецслужби у нападах терористів у Дагестані (відео)

У російському Дербенті (республіка Дагестан), де минулого року відбулися антисемітські погроми, невідомі напали на храм Покрови Пресвятої Богородиці на вулиці Леніна та синагогу Келе-Нумаз на вулиці Тагі-Заді, обстрілявши їх з автоматичної зброї. У синагозі в результаті нападу почалася сильна пожежа, загасити яку вдалося лише вночі, повідомляє ВВС.

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Зазначається, що напад на синагогу було здійснено незадовго до вечірньої молитви.

Одночасно в Махачкалі обстріляли пост ДПС на вулиці Єрмошкіна, а також синагога, що знаходиться неподалік.

Перестрілка була і поряд із Свято-Успенським кафедральним собором на вулиці Орджонікідзе. У церкві забарикадувалися 18 осіб — священнослужителі та парафіяни.

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Вночі їх вивели із будівлі співробітники МВС.

Очевидці подій розповіли, що постріли було чути щонайменше за 2 кілометри. Бойовики вийшли з машини та одразу відкрили вогонь.

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Згодом стало відомо, що при атаці на церкву в Дербенті було вбито 66-річного священика, а в церкві в Махачкалі — охоронця.

По всій території республіки було оголошено режим контртерористичної операції (КТО). Пізніше повідомили про завершення активної фази КТО у Дербенті.

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Увечері 23 червня місцева влада «побачила» в подіях «український слід». За словами депутата Держдуми від Дагестану Абдулхакіма Гаджієва, за терактом у республіці «стоять спецслужби України та країн НАТО».

Про особи вбитих нападників офіційно не повідомляється.

Проте за даними ЗМІ, троє з чотирьох були упізнані як сини та племінник голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова, якого потім затримали та відправили на допит.

Нагадаємо, що зовсім недавно стався бунт у СІЗО Ростова-на-Дону, всі його учасники також були застрелені силовиками.

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