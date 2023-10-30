Антисемітський бунт у Дагестані: захоплення аеропорту, десятки постраждалих та «рука Києва» (відео)

У той час, як Ізраїль після нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня проводить наземну операцію, в російському Дагестані на ґрунті антисемітизму почалися масові заворушення — жителі Махачкали шукали в аеропорту «ізраїльських біженців».

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Так, напередодні увечері кілька сотень людей «атакували» місцевий аеропорт, де приземляються літаки, у тому числі й з Ізраїля. Все це почалося на тлі чуток про те, що до Дагестану мають прибути біженці з Ізраїлю, і місцеві жителі вирішили цьому завадити. Їм вдалося прорватися й на летовище. Люди бігали від літака до літака, деякі з них у пошуках «громадян Ізраїлю» забиралися на крила повітряних суден.

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У будівлі аеропорту натовп почав вриватися у приміщення, а також перевіряти пасажирів на наявність ізраїльських паспортів. На місце підтягнулися силовики, проте це не допомогло. Більше того, місцеві ресурси писали про постраждалих, зокрема правоохоронців, у яких почали кидати каміння.

У мережу викладали відео, зняті як у будівлі аеропорту, і в літаках, пасажирів яких випускали. На одному з них пілот попереджав людей про заворушення, не виключаючи, що вони можуть «потрапити під роздачу».

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Очільник регіону Сергій Меліков знайшов у «руку Києва» у заворушеннях.

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Силовикам вдалося «звільнити» аеропорт вже після десятої години вечора. Він тимчасово закритий. Дагестанський МОЗ повідомляв про два десятки постраждалих, двоє з яких перебувають у важкому стані. Серед постраждалих — дев'ять правоохоронців, двох із них госпіталізовано.

У Дагестані порушили кримінальну справу за статтею про масові заворушення.

Нагадаємо, що масові антиізраїльські протести спалахнули після повідомлень про ракетний удар по території лікарні у Секторі Газа. ХАМАС звинуватив у цьому армію Ізраїлю, а ізраїльська сторона — бойовиків, стверджуючи, що на територію установи прилетіла саме їхня ракета.

Фото — скріншот

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