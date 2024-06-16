Спецназ звільнив заручників у ростовському сізо, терористів ліквідовано, — росЗМІ (фото, відео)
У Ростові-на-Дону (РФ) завершилася силова операція зі звільнення співробітників СІЗО № 1, які перебували в заручниках у в'язнів, що збунтувалися. Штурм тривав близько трьох хвилин, повідомили російські ЗМІ.
При цьому всіх учасників бунту було ліквідовано.
Раніше у ФСВП визнали, що обвинувачені, які перебували в одній із камер, захопили в заручники двох співробітників СІЗО, взяли в заручники співробітників установи.
За даними телеграм-каналу Baza, обвинувачені змогли забрати зброю у працівників ізолятора.
Цей канал повідомляв, що серед заручників були начальник оперативного управління та молодший інспектор чергової служби.
У той же час ФСВП запевняв, що СІЗО-1 функціонує у штатному режимі, а ситуація — контрольована.
Нагадаємо, що серед ув'язнених у цьому СІЗО є й українці, яких у подібних установах наражають на справжні тортури.362
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