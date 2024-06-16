У Ростові-на-Дону (РФ) завершилася силова операція зі звільнення співробітників СІЗО № 1, які перебували в заручниках у в'язнів, що збунтувалися. Штурм тривав близько трьох хвилин, повідомили російські ЗМІ.

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При цьому всіх учасників бунту було ліквідовано.

Раніше у ФСВП визнали, що обвинувачені, які перебували в одній із камер, захопили в заручники двох співробітників СІЗО, взяли в заручники співробітників установи.

За даними телеграм-каналу Baza, обвинувачені змогли забрати зброю у працівників ізолятора.

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Цей канал повідомляв, що серед заручників були начальник оперативного управління та молодший інспектор чергової служби.

Старший офіцер

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Молодший інспектор

У той же час ФСВП запевняв, що СІЗО-1 функціонує у штатному режимі, а ситуація — контрольована.

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Нагадаємо, що серед ув'язнених у цьому СІЗО є й українці, яких у подібних установах наражають на справжні тортури.

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