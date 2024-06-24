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Фігурант скандалу за участю співробітників Львівського ТЦК звинуватив військових у брехні (відео)

12:46 24 червня 2024
Рейд ТЦК

Чоловік, якого зупинили у Львові для перевірки документів, спростував версію подій від ТЦК, повідомивши, що повістки йому не виписували, проте забрали тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного, яке носив із собою.

Також він повідомив, що проходив військово-лікарську комісію не 9 років тому, а вдвічі раніше і тоді лікарі діагностували у нього «проблеми з нирками».

«Мені страшно, не так за себе, як за людей… можна вийти з дому і вже ніколи не повернутися», — говорить він на відео.

У наступному викладеному в мережу відео львівянин показав гематоми ніг, заявивши, що отримав їх саме під час конфлікту з військовими.

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Нагадаємо, що раніше мережу сколихнуло відео з Житомира, де громадянин, якому намагались вручити повістку, почав бійку з військовими.

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