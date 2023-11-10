Неприйнятна ситуація: в Житомирському ТЦК прокоментували побиття свого співробітника

Скандали за участю працівників військкоматів останнім часом вже не вважаються рідкістю. І випадок, який стався днями в Житомирі, відрізняється від інших лише тим, що силу намагався застосувати не співробітник ТЦК та СП, а громадянин, якому намагались вручити повістку.

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Втім, в Житомирському областному військоматі вважають, що в будь-якому випадку побиття їх співробітника стало ситуацією, від якої виграє лише країна-агресор. Про це говориться в повідомленні військових у Facebook.

«Бійка, яка сталася у Житомирі між цивільним та мобілізованим військовослужбовцем Житомирського ОМТЦК, — неприйнятна ситуація, яку зараз активно роздмухує агресор», — йдеться в повідомленні.

В ТЦК зазначають, після нападу постраждалий звернувся із заявою до поліції, відкрито кримінальне провадження.

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«Житомирський обласний ТЦК та СП всіляко сприятиме розслідуванню цього прикрого інциденту», — додали у військкоматі.

Як відомо, у Житомирі 8 листопада вдень чоловік напав на співробітника ТЦК та СП.

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Постраждалим від нападу цивільного виявився мобілізований працівник ТЦК, який зараз служить в роті охорони Житомирського об'єднаного міського ТЦ та СП. Він раніше захищав Україну на передових позиціях в складі 95-ї окремої бригади ДШВ та отримав поранення.

Особу нападника встановили, слідство продовжується.

А тим часом новий скандал навколо «примусової» мобілізації спалахнув у Львові — там чоловіка силоміць заштовхали у мікроавтобус ТЦК.

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