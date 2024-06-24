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Суспільство та люди

«Поводився неадекватно»: у Львівському ТЦК відреагували на чергове скандальне відео із «насильницькою мобілізацією»

11:45 24 червня 2024
Повістка

У Львові знову трапився конфлікт між військовозобов'язаним та працівниками ТЦК. У мережі з'явилося відео, де чоловіка нібито заштовхують до авто.

За кадром чути звуки сварки жінок.

У Львівському обласному ТЦК та СП розповіли свою версію події.

Там говорять, що виконуючи службові обов’язки, група оповіщення ТЦК і поліції проїжджала вулицею Замкова. Помітили громадянина призовного віку. Зупинилися і запитали про військово-облікові документи. Після того, як він надав їх, військовослужбовці виявили, що востаннє громадянин з’являвся у військкомат 9 років тому. Відтак чоловіка запросили у салон автівки, аби виписати повістку.

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У цей час повз проходила жінка. Побачивши автівку і чоловіків у формі, вона почала знімати їх на камеру телефону. Помітивши зйомку, громадянин, не дочекавшись вручення повістки, почав провокувати військовослужбовців на конфлікт.

«Наголошуємо, військовослужбовці не били людину. Намагаючись використати становище, коли перехожа інцидент знімала на відео, чоловік поводився неадекватно. Врешті військовозобов’язаному громадянину виписали повістку, після чого відпустили», — говорять у ТЦК.

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Нагадаємо, що раніше на тій же Львівщині жінки заблокували автотрасу через дії співробітників ТЦК, які попросили документи у водія маршрутного автобуса.

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