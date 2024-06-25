З навчального центру «Десна» втекли 6 увʼязнених, які погодились долучитись до лав ЗСУ, — ЗМІ

Шестеро ув'язнених, які погодилися вступити до лав Збройних сил України, втекли з навчального центру «Десна» у військовій формі та зі зброєю. Про це пише «Телеграф» із посиланням на власні джерела.

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«З навчального центру „Десна“ втекли увʼязнені громадяни, які погодились долучитись до лав Збройних Сил України. Попередньо відомо, що вони у військовій формі та озброєні», — зазначає видання.

Уточнюється, що увʼязнені втекли зі 169 навчального центру ім. князя Ярослава Мудрого.

Про втечу повідомило командування військової частини командирам підрозділів навчального центру. За їхніми словами, шість вʼязнів здійснили втечу, при цьому бувши у формі ЗСУ та зі зброєю.

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Їхнє подальше місцеперебування не відоме.

Поки військове командування не прокоментувало інформацію.

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В Сухопутних військах України пізніше повідомили, що інформація про втечу колишніх засуджених з навчального центру «Десна» не відповідає дійсності.

«Інформація про втечу колишніх засуджених, які долучились до лав Збройних Сил України та проходять підготовку в одному із навчальних центрів не відповідає дійсності. Всі колишні ув'язненні зараз проходять активну підготовку та готуються до виконання бойових завдань у своїх підрозділах», — йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що Україна звільнила понад 2 750 ув'язнених для служби в армії, що дозволило країні мобілізувати додаткові сили в триваючій війні з рф. Очікується, що понад 4000 чоловік добровольців візьмуть участь у першому раунді подібної мобілізації. Зараз ув'язнені-добровольці служать у частинах, які повністю складаються з колишніх в'язнів і керуються досвідченими військовими.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно поліція затримала забіяку, який напав на співробітника ТЦК на Хрещатику в Києві.

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