Людина йде на війну вбивати: міністр юстиції допускає відправку до війська засуджених за вбивство

Прийняття Радою у другому читанні законопроєкту № 11079−1 про добровільну мобілізацію ув"язнених дозволить не тільки збільшити кількість військовослужбовців у нашій армії на 10 — 20 тисяч осіб, але й розвантажити переповнені українські в’язниці.

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Про це в інтерв'ю ВВС Україна розповів міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, установи виконання покарань переповнені, «…вільних місць давно немає практично ніде». Тому, як висновок, Малюська активно підтримує цей законопроєкт про мобілізацію: «Тому це велика проблема. Не в останню чергу я дуже агітую за мобілізацію ув'язнених і засуджених через те, щоб в тому числі не порушувати нормативи за кількістю людей на певну площу».

Крім того, Денис Малюська не виключає можливість залучення до війська засуджених за вбивство. Ось як він це коментує:

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«Але (засуджені) за вбивство двох і більше, наприклад — якщо ми цю категорію беремо: а для чого людина йде на війну, як не вбивати? Тим паче якщо ми говоримо про вбивць, особливо про засуджених довічно — це, як правило, люди, які вчинили злочин в дуже юному віці, 18−19 років. Мозок ще не сформований, психіка нестабільна. І після десятків років у в'язниці — зараз психологічний портрет людини не має нічого спільного з людиною, яка вбила в 18−19 років. Це підтвердить будь-який психолог».

За словами урядовця, він підтримує законопроєкт про мобілізацію засуджених, а також наголошував на тому, що виступає за ширше залучення цієї категорії людей для участі в бойових діях на фронті: «Мені здається, що в кожному конкретному випадку слід визначати, чи корисний той чи інший боєць для наших Збройних Сил, і саме їм визначати, хто їм підходить і хто ні».

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На питання, скільки чоловіків призовного віку, які ув'язненні або мають судимості, Україна може мобілізувати до війська, він називає кількість від 10 000 до 20 000 осіб, наголошуючи, що питання полягає в підходах до такого процесу мобілізації:

«Так, десять-двадцять тисяч. Точно не більше. Але знову ж таки, питання в підходах. Я говорю цифри абсолютно не прораховані, тому що в залежності від кожного сценарію кількість буде різна», — пояснює міністр.

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Він вважає, що велику роль мають зіграти військово-лікарські комісії.

Малюська також згадує, що число осіб в установах виконання покарань постійно коливається: «В розрахунку на абсолютну кількість їх стало трохи менше, порівняно з довоєнним часом. А з розрахунку на кількість конкретно в установах виконання покарань — збільшилась».

Він також додає, що кількість установ, які працюють та готові приймати людей, різко зменшилась. Як приклад він наводить слідчий ізолятор Києва: «Якщо ми говоримо про слідчий ізолятор міста Києва — там, наприклад, кількість людей істотно збільшилась в порівнянні з довоєнним часом. Тому це ситуація різна в залежності від установи, але загалом концентрація людей в розрахунку на середню установу — вона збільшилася істотно».

А ще нагадаємо, що згідно з ухваленим Радою законом засуджені зможуть служити не тільки на посадах рядових, а й сержантів, офіцерів — в залежності від навичок та амбіцій. Врешті, для України зараз головне зосередити всі сили і усі ресурси для досягнення єдиної мети — перемоги над агресором.

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