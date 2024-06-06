Виявився дезертиром: поліція затримала забіяку, який напав на співробітника ТЦК на Хрещатику в Києві (відео)

В Україні, де днями помер військовозобов'язаний після візиту до ТЦК, у столиці військовий злочинець спровокував конфлікт та вдарив чинного військовослужбовця, який служив у бойовому підрозділі та має поранення. Про це повідомили в Київському міському ТЦК та СП.

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«Ввечері 5 червня біля метро „Хрещатик“ до військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки підійшла особа в цивільному та почала провокувати конфлікт. Військовослужбовці, не піддавшись на провокації, на законних підставах попросили у чоловіка військово-облікові документи. Натомість він почав погрожувати та вдарив одного з військовослужбовців. Нападника затримала поліція. Причини своїх агресивних дій чоловік пояснити не зміг. Після з'ясування подробиць чоловік виявився колишнім військовослужбовцем, який з 29.04.2023 року самовільно залишив військову частину», — йдеться у повідомленні.

Матеріали службового розслідування передані до Державного бюро розслідувань. Відкрите кримінальне провадження, ведуться слідчі дії.

Як писали «ФАКТИ», співробітники ТЦК не мають права затримати ухилянта, а поліцейські — вручити йому повістку.

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