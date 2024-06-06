Виявився дезертиром: поліція затримала забіяку, який напав на співробітника ТЦК на Хрещатику в Києві (відео)
В Україні, де днями помер військовозобов'язаний після візиту до ТЦК, у столиці військовий злочинець спровокував конфлікт та вдарив чинного військовослужбовця, який служив у бойовому підрозділі та має поранення. Про це повідомили в Київському міському ТЦК та СП.
«Ввечері 5 червня біля метро „Хрещатик“ до військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки підійшла особа в цивільному та почала провокувати конфлікт. Військовослужбовці, не піддавшись на провокації, на законних підставах попросили у чоловіка військово-облікові документи. Натомість він почав погрожувати та вдарив одного з військовослужбовців. Нападника затримала поліція. Причини своїх агресивних дій чоловік пояснити не зміг. Після з'ясування подробиць чоловік виявився колишнім військовослужбовцем, який
Матеріали службового розслідування передані до Державного бюро розслідувань. Відкрите кримінальне провадження, ведуться слідчі дії.
Як писали «ФАКТИ», співробітники ТЦК не мають права затримати ухилянта, а поліцейські — вручити йому повістку.120
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