Данія запровадить перший в Європі податок на викиди вуглецю в сільському господарстві

Уряд Данії, де готували українських пілотів F-16, запровадить перший в Європі податок на викиди вуглецю в сільському господарстві після того, як п'ятимісячні переговори з фермерськими та природоохоронними групами завершилися історичною угодою, пише Politico.

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З 2030 року фермери повинні будуть сплачувати 120 данських крон (16 євро) за метричну тонну викидів в еквіваленті вуглекислого газу, а з 2035 року ставка зросте до 300 крон (40 євро). Уряд також виділить 5,3 мільярда євро на заліснення 250 000 гектарів сільськогосподарських земель до 2045 року та викупить певні фермерські господарства для скорочення викидів азоту.

«Це угода, яка стане основою для історичної реорганізації та реструктуризації земельних ресурсів і виробництва харчових продуктів в Данії», — написала міністерка економіки Стефані Лосе.

Копенгаген є гігантом з експорту свинини та молочних продуктів, і, за прогнозами, до 2030 року на сільське господарство припадатиме 46 відсотків викидів. Експерти вважають, що податок на викиди вуглецю скоротить 1,8 мільйона тонн викидів у 2030 році, в перший рік його дії, що дозволить Данії досягти своєї мети — скоротити 70 відсотків загальних викидів.

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У лютому розпочалися переговори між Данською радою з питань сільського господарства та продовольства, Данським товариством охорони природи, Данською продовольчою федерацією, Данською асоціацією металургів та Конфедерацією данської промисловості. Зараз п'ять асоціацій закликають законодавців схвалити угоду, яка має бути розглянута та ухвалена після літніх канікул.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що українські аграрії не можуть або не хочуть організовано відстоювати свої права, як це роблять сільгоспвиробники країн ЄС.

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