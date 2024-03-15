Україна може отримати F-16 вже в липні, але є нюанси, — ЗМІ

Літаки готові, льотні інструктори чекають у новому навчальному центрі в Румунії, створеному для навчання українських пілотів керувати військовим літаком F-16. Але українські пілоти ще не прибули, незважаючи на заяви минулого літа про те, що центр відіграватиме вирішальну роль у їхньому навчанні для захисту своєї країни від все більш смертоносних російських ударів, пише The New York Times.

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Поки що неясно, коли українські пілоти розпочнуть тренування в центрі на авіабазі на південному сході Румунії, яку союзники по НАТО також використовують для навчання на винищувачах. Але ця затримка створює плутанину і хаос, що виникли у зв'язку з поспіхом поставок F-16 військовим альянсом.

Це не означає, що українських пілотів не готують. Очікується, що дванадцять пілотів — менше, ніж повна ескадрилья — будуть готові до бойових польотів на F-16 влітку цього року після 10-місячної підготовки в Данії, Великобританії і Сполучених Штатах. Але на той час, коли пілоти повернуться в Україну, буде поставлено лише шість F-16 з близько 45 винищувачів, які обіцяли європейські союзники.

Тим не менш, їх довгоочікувана поява над полем бою відбудеться не скоро. Останніми тижнями росія застосовує більш агресивну повітряну підтримку для закріплення на сході України, використовуючи свої бойові літаки для скидання керованих авіабомб на українську лінію фронту.

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Україна відчайдушно потребує більше зброї, будь-якого виду, оскільки у неї закінчуються артилерійські снаряди та інші боєприпаси, в той час як республіканці в Конгресі затримують додаткову американську військову допомогу. F-16, ймовірно, будуть озброєні ракетами і бомбами малої і середньої дальності, що частково компенсує дефіцит наземних боєприпасів.

Проте чиновники погодилися, що залишається багато невизначеності щодо того, коли кожна країна надішле свої літаки, скільки їх буде надіслано, як швидко можна підготувати пілотів і як Україна навчить достатньо людей, які зможуть належним чином обслуговувати літаки. За звичайними стандартами, підготовка українських пілотів на сучасних західних літаках відбувається блискавично, стискаючи роки навчання в класі, симуляції та льотні вправи до кількох місяців. Попри це, процес просувається повільніше, ніж сподівалися Україна і її союзники, оскільки пілотам, які навчалися на літаках і тактиці радянських часів, довелося опановувати англійську мову і західну військову практику, щоб ефективно використовувати F-16.

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Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив в електронному листі, що «навчання просувається добре», і зазначив, що українські пілоти вже літають над повітряним простором Данії.

Але американські офіційні особи попереджають, що самі по собі F-16 не будуть вирішальними у війні, і що, в будь-якому випадку, підготовка займе значну кількість часу.

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«Не так багато українських пілотів здатні пілотувати ці літаки, — сказав Джейк Салліван, радник Білого дому з питань національної безпеки, в інтерв'ю ABC News. — Справа не в тому, чи могли F-16 бути на полі бою навесні минулого року, чи ні».

Підготовка українських пілотів розпочалася в серпні минулого року на авіабазі на півдні Данії, але їхні мовні навички і незнання західних технологій польотів сповільнювали процес. За словами данських офіційних осіб, українські пілоти були готові до польотів лише в січні.

Раніше повідомлялося, що США готують перший за кілька місяців пакет допомоги Україні.

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