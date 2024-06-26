40.38 / 40.90 43.38 / 44.07
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

На довідці про зарплату немає печатки: чи врахують дані під час обчислення пенсії

13:00 26 червня 2024
Пенсійна консультація

Часто при оформленні пенсії майбутні пенсіонери стикаються з проблемами документального характеру — наприклад, коли треба підтвердити заробіток за період роботи до 1 липня 2000 року.

Відповідну довідку вимагають зокрема в разі, якщо страховий стаж починаючи з 01.07.2000 становить менше 60 місяців. Тоді для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30.06.2000 незалежно від перерв, роз'яснюють у Пенсійному фонді.

У довідці про заробітну плату зазначаються назви первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якими можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам (Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22−1).

При цьому відповідно до статті 58−1 Господарського кодексу України використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим і форма довідки про заробітну плату для обчислення пенсії передбачає місце для печатки (МП) із застереженням «за наявності».

РЕКЛАМА

Тобто, відсутність відбитка печатки на документі не створює юридичних наслідків, а питання врахування довідки про заробітну плату, видану для обчислення пенсії за періоди роботи по 30.06.2000, вирішується за результатами перевірки відповідності даних, зазначених у довідці, первинним документам про нараховану заробітну плату.

Також нагадаємо, як призначається дата виплати пенсії та чому її не можна змінити.

РЕКЛАМА

83

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дівчина

Зірки вкажуть шлях: які знаки зодіаку досягнуть неймовірного успіху найближчими тижнями

перенесення столиці з Харкова до Києва

І Київ, і Харків могли не стати столицею України: яке місто мало реальні шанси на цей статус

виноград

Домашнє добриво для винограду: потрібен лише один інгредієнт

“В добру путь”: популярний актор та військовий одружився

«В добру путь»: популярний актор та військовий одружився

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту