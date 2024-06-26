На довідці про зарплату немає печатки: чи врахують дані під час обчислення пенсії

Часто при оформленні пенсії майбутні пенсіонери стикаються з проблемами документального характеру — наприклад, коли треба підтвердити заробіток за період роботи до 1 липня 2000 року.

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Відповідну довідку вимагають зокрема в разі, якщо страховий стаж починаючи з 01.07.2000 становить менше 60 місяців. Тоді для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30.06.2000 незалежно від перерв, роз'яснюють у Пенсійному фонді.

У довідці про заробітну плату зазначаються назви первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якими можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам (Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22−1).

При цьому відповідно до статті 58−1 Господарського кодексу України використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим і форма довідки про заробітну плату для обчислення пенсії передбачає місце для печатки (МП) із застереженням «за наявності».

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Тобто, відсутність відбитка печатки на документі не створює юридичних наслідків, а питання врахування довідки про заробітну плату, видану для обчислення пенсії за періоди роботи по 30.06.2000, вирішується за результатами перевірки відповідності даних, зазначених у довідці, первинним документам про нараховану заробітну плату.

Також нагадаємо, як призначається дата виплати пенсії та чому її не можна змінити.

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