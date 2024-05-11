Як призначається дата виплати пенсії та чому її не можна змінити: роз'яснення ПФУ

Пенсію в Україні виплачують із 4 по 25 число кожного місяця. У Пенсійному фонді України роз'яснили, чи можна змінити дату виплати, визначену під час призначення пенсії.

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Так, згідно з інформацією Пенсійного Фонду України, виплата пенсії провадиться на підставі затверджених графіків та визначається кількома факторами залежно від статусу одержувача пенсії та зазвичай не підлягає зміні навіть при зміні статусу, пише На пенсії.

«При цьому графік виплати пенсії через підприємства поштового зв’язку встановлюється з урахуванням територіальних дільниць. Своєю чергою дата отримання пенсії через установи банків визначається відповідно до графіка перерахування коштів до банку з урахуванням рівномірного розподілу пенсійних коштів. Зарахування коштів банками на поточні рахунки пенсіонерів здійснюється не пізніше наступного робочого дня після їх надходження від органів Пенсійного фонду», — повідомили представники ПФУ.

За їхніми даними, одержувач пенсії може подати заяву, щоб змінити спосіб проведення виплат, але дати нарахування це не стосується.

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Першим нараховують пенсії певні категорії громадян, серед яких:

• особи з інвалідністю внаслідок війни;

• учасники бойових дій;

• громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

• члени сімей загиблих.

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Після них нараховуються звичайні пенсії за інвалідністю та за віком для непрацюючих пенсіонерів. Останніми отримують виплати пенсіонери, що працюють.

Раніше «ФАКТИ» писали, на що можуть розраховувати українці, які не напрацювали трудового стажу, але досягли пенсійного віку.

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