«Фактично всі пенсії, призначені після 2017 року, обчислені неправильно»: експерт пояснив, чому це так

В Україні, де нещодавно зріс розмір однієї з доплат до пенсії, відомий пенсійний експерт та журналіст Сергій Коробкін розповів, чому пенсіонерам неправильно нараховують пенсію, пише «На пенсії».

ВІДЕО ДНЯ

Так, журналістам вдалося виявити певну закономірність після вивчення кількох пенсійних історій. Виявилося, що Пенсійний фонд безпідставно зменшує деяким особам показник середньої зарплати, що враховувався під час призначення пенсії.

Старі пенсії індексуються повільно, а нові пенсії, виходить так, що взагалі не індексуються, щоб дочекатися, коли їх наздоженуть старі пенсії. І все це робиться в обхід закону.

Фактично всі пенсії, призначені після 2017 року, неправильно обчислені. Мається на увазі насамперед пенсії за віком, призначені на загальних засадах.

РЕКЛАМА

Для розуміння повної картини наведемо небагато фактів із пенсійного законодавства.

Нагадаємо, що основний розмір пенсії за віком залежить від трьох показників:

РЕКЛАМА

• середньої зарплати,

• індивідуального коефіцієнта зарплати;

• коефіцієнт стажу.

Маніпуляція, про яку йдеться, стосується саме першого показника середньої зарплати в Україні. З 1 жовтня 2017 року набули чинності численні зміни до Закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

РЕКЛАМА

З того часу при призначенні пенсії враховується показник середньої зарплати по Україні за три попередні роки, що передують році звернення за призначенням пенсії. Це прописано у статті 40 цього Закону.

Наприклад, при призначенні пенсії у 2024 році застосовується показник середньої зарплати за три попередні роки у розмірі 13 559,41 грн. Це середня зарплата за 2021−2023 роки. При цьому всі пенсії, які були призначені до реформи з жовтня 2017 року, були автоматично осучаснені та перераховані з урахуванням середньої зарплати по Україні за 2014−2016 роки, тобто три попередні роки до 2017 року. Це зарплата була 3 764,4 грн. І тоді ж було внесено зміни щодо індексації пенсій.

Згодом згаданий показник 3 764,4 грн щорічно почали індексувати:

• у 2019 році — на 17%,

• у 2020 році — на 11%,

• у 2021 році — на 11%,

• у 2022 році — на 14%,

• у 2023 році — на 19,7%,

• у 2024 році — на 7,96%.

Таким чином, сьогодні для всіх, хто пішов на пенсію до 2018 року, у формулу розрахунку пенсії з 1 березня 2024 року підставляється однаковий показник середньої зарплати у розмірі 7994,47 грн.

Тобто це 3 764,4 грн, які множилися щороку останні 6 років на певні коефіцієнти:

3764,40 грн x 1,17×1,11×1,11×1,14×1,197×1,0796 = 7994,47 грн.

Раніше «ФАКТИ» писали, як онлайн змінити банківські реквізити для виплати пенсії.

133

Читайте нас у Facebook