У Закарпатті запроваджено нові обмеження на кордоні: що відомо

На Закарпатті, де раніше сталося криваве вбивство біля ТЦК, запроваджено тимчасові додаткові режимні обмеження, які будуть застосовуватись у прикордонній смузі. Про це повідомила прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Відповідно до офіційної заяви, обмеження запроваджено наказом начальника Чопського прикордонного загону та діятимуть тимчасово — до завершення дії правового режиму військового стану в Україні — в межах Ставненської, Костринської, Великоберезнянської, Дубриницько-Малоберезнянської, Оноківської, Холмківської, Сюртівської, Чопської.

Зокрема, в межах прикордонної смуги зазначених територіальних громад забороняється:

перебування осіб та проведення робіт поза населеними пунктами, перебування осіб та транспортних засобів на дорогах, які відсутні у реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону, а також рух ними у темний час доби — з 22.00 до 05.00. Обмеження не стосуються доріг, що забезпечують пересування між населеними пунктами або до пунктів пропуску через державний кордон;

зупинення транспортних засобів на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянками, якщо це не пов'язано з технічними несправностями;

перевезення у транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів;

використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім встановлених на спеціальній техніці та на транспортних засобах спеціалізованого призначення або зареєстрованих у встановленому порядку;

використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів.

При цьому дія обмежень не поширюється на посадових чи службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, органів цивільного захисту, військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, працівників комунальних служб, екстреної медичної допомоги, суб'єктів державної та комунальної власності з метою виконання покладених на них повноважень.

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Відзначимо, що раніше аналогічні заходи з посилення режиму перетину кордону запровадили і на Львівщині.

Нагадаємо, що на початку червня кордон з Угорщиною прорвали невідомі на вантажівці з військовими номерами, тоді угорські правоохоронці затримали на своїй території 32 порушники.

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