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Події

Невідомі вантажівкою з військовими номерами прорвали українсько-угорський кордон: десятки затриманих (фото)

11:53 10 червня 2024
Кордон

Журналіст Віталій Глагола, який раніше розповідав, що ухилянти напали на прикордонника та втекли в Румунію, повідомив про прорив на авто через кордон у Закарпатті.

За його інформацією, інцидент стався на українсько-угорському кордоні. Представники ДПСУ виявили сліди від транспортного засобу на контрольно-слідовій смузі, що вказувала на перетин державного кордону в районі 225-го прикордонного знаку. Інцидент стався на ділянці «Косино» та «Велика Бийгань».

Фото зі сторінки В.Глаголи

Журналіст також зазначає, що відеокамери зафіксували, як вантажівка ГАЗ-66 з чорними військовими номерами «4736 А1» рухалася через поле в напрямку кордону. З'ясувалося, що цей транспортний засіб не є військовим і не перебуває на обліку військових частин.

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Фото зі сторінки В.Глаголи

Автівку виявили на угорському боці, а згодом поліцейські Угорщини повідомили про затримання пасажирів — 32 осіб виявили на околиці села Барабаш.

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Нагадаємо, що в Києві затримали колишню народну депутатку, яка заробляла сотні тисяч доларів на ухилянтах завдяки схемі з видачі фіктивних документів про інвалідність.

Фото зі сторінки В. Глаголи

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