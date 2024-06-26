В столиці жінці розпилили в обличчя сльозогінний газ та відібрали 3 млн гривень (фото)

В Києві, де раніше винесли вирок маніяку-грабіжнику, який убив співробітницю Верховної Ради, на Печерську жінці розпилили в обличчя сльозогінний газ та відібрали 3 млн гривень. Учасникам розбою повідомлено про підозру, повідомляє Київська міська прокуратура.

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«За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом чоловікам у вчиненні розбійного нападу, за попередньою змовою групою осіб, спрямованому на заволодіння грошима в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, четверо зловмисників стежили за жінкою, знаючи що вона буде перевозити 3 мільйони гривень.

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«Для того, щоб відстежувати її пересування містом, на автомобіль потерпілої встановили трекер. В день нападу двоє з учасників групи — уродженці Херсонщини 27 та 38 років — чекали на жінку біля її будинку на Печерську. Побачивши потерпілу, вони розпилили їй в обличчя сльозогінний газ, після чого вирвали з рук жінки два поліетиленові пакети чорного кольору, в яких було 3 млн гривень. При цьому зловмисники були вдягнуті у камуфляжну форму, видаючи себе за військових. З місця злочину нападники втекли на автомобілі, власником якого є один з них», — повідомили в прокуратурі.

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В подальшому на обумовленому місці вони зустрілись з двома іншими учасниками групи — уродженцями Луганщини 31 та 35 років та пересіли в їхній автомобіль. Невдовзі усі четверо учасників нападу були затримані. Відібраними у постраждалої грошима вони розпорядилися на власний розсуд.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно зухвалі злочинці пограбували легенду футболу Роберто Баджо під час матчу Євро-2024.

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