Залучав військовослужбовців до ремонту власного будинку: ДБР повідомило про нову підозру запорізькому ексвоєнкому

Працівники ДБР, повідомили ще одну підозру колишньому начальнику Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який залучав військових з районних військкоматів до будівельних робіт у власному будинку.

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Під час керування обласним військкоматом у 2023 році посадовець незаконно видавав накази про відрядження військових до обласного ТЦК та СП, а також підписував документи про безпідставні нарахування та виплати.

Таким чином у лютому-липні 2023 року замість служби троє працівників запорізьких районних військкоматів виконали ремонтних робіт на суму 266,4 тис. грн, констатували у прес-службі Держбюро розслідувань.

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Нині колишньому посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні від військової служби, а трьом працівникам військкоматів, які зголосилися на його пропозицію, — про підозру в ухиленні від військової служби. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до десяти років.

Вперше працівники ДБР викрили колишнього запорізького воєнкома на зловживаннях влітку 2023 року. Тоді йому оголосили підозру у безпідставному нарахуванні підвищених виплат своїм підлеглим на суму понад 1 млн грн. та перевищенні службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану. Суд у цій справі триває.

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Нагадаємо і про злочини інших несумлінних очільників ТЦК — так, головний воєнком Рівненської області побив битою підлеглого, а воєнком з Полтавщини вимагав 70 тис. грн з власника місцевого підприємства, яке займається імпортом авто на територію України.

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