Підлеглий Кличка отримав підозру від ДБР: що відбувається (фото та відео)

ДБР, працівники якого нещодавно вдруге затримали ексвійськкома Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова, повідомили про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА.

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Як зазначають в Державному бюро розслідувань, підозрюваний вимагав хабарі у київських автоперевізників. Про підозру також повідомлено приватному підприємцю, який допомагав чиновнику організувати систему поборів.

Фото ДБР

Фото ДБР

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В ДБР зазначають, що у квітні цього року до правоохронців звернулась дружина військовослужбовця, яка керувала фірмою чоловіка з перевезень, поки той служить. Підприємство обслуговувало один із київських маршрутів. Жінка скаржилась на системний тиск з боку чиновника та погрози розірвати чинний договір на пасажирські перевезення, якщо вона не погодиться на «співпрацю». Зокрема, компанія мала щотижнево передавати чиновнику через підконтрольну фірму 40 тисяч гривень за право роботи на маршруті.

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Правоохоронці затримали підприємця-посередника одразу після отримання чергового «траншу» для чиновника.

Наразі проведено низку обшуків, під час яких вилучено документи та техніку, що підтверджують протиправну діяльність. Посадовець КМДА та його спільник підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років.

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Видання «Бабель» стверджує, що підозру отримав заступник голови Київської міської адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов. До речі, він сам підтверджував, що напередодні у нього в мерії проводились обшуки. «Слідчі ДБР прийшли в мій кабінет з обшуком. Вилучили компʼютер, мій телефон та особисті кошти. За моєї ініціативи номери кожної купюри зафіксували задля уникнення маніпуляцій. Незважаючи на відсутність ухвали суду про обшук, ми повністю співпрацювали з органами досудового розслідування і готові робити це надалі», — зазначав він.

Нагадаємо, що раніше в ДБР розповіли про факти знущань з в'язнів у низці українських колоній.

Фото ДБР

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