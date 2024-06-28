Воротар збірної побився на Євро-2024 з фанатом у мюнхенському барі

Воротар збірної Сербії, яка припинила боротьбу на чемпіонаті Європи, 27-річний Ваня Мілінкович-Савич став учасником неприємного інциденту під час Євро-2024 у Німеччині, повідомляє telegraf.rs.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією видання, перед вирішальним поєдинком групової стадії з данцями, коли наставник збірної Драган Стойкович надав підопічним вихідний, голкіпер вирішив розслабитись. Ваня (його старший брат 28-річний Сергій Мілінкович-Савич також грає за Сербію) вирушив до одного з барів Мюнхена, де часто бувають серби та виступають музиканти з цієї країни, і побився там з одним із уболівальників.

Коли Мілінкович-Савич з'явився у закладі, один із сербських фанатів обурився: «Що ти тут робиш? Тобі слід сидіти на карантині, а ти п'єш!» Вані це не сподобалося, він вилаяв уболівальника, підійшов до нього і вдарив. Почалася бійка. В інцидент втрутилася охорона бару, з'явився й господар закладу.

«Ваня прийшов до нас у бар, але охорона на вході його не впізнала і не хотіла пускати, оскільки він був одягнений у шорти збірної, — розповів власник бару. — Це розлютило його, і одразу сталася бійка з фанатом.

РЕКЛАМА

Невдовзі я втрутився, схопив його за руку і сказав, щоб він пішов зі мною, але відмовився. Все сталося у саду ресторану. Я радий, що, зрештою, ми розв'язали проблему".

Зазначимо, що голкіпер «Торіно» Ваня Мілінкович-Савич (до речі, чемпіон світу U20 у складі збірної Сербії) усі три поєдинки на Євро-2024 просидів у запасі, хоча був основним воротарем національної команди на ЧС-2022 у Катарі.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що шалений фанат «застрелив» футболіста збірної, який не забив пенальті команді Кріштіану Роналду.

www.imagephotoagency.it

РЕКЛАМА

150

Читайте нас у Facebook