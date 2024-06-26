Англія та Данія прихопили з собою до 1/8 фіналу словенців: відеоогляди матчів Євро-2024

У вівторок, 25 червня, слідом за групами А, В і D завершилися баталії в квартеті С чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.

Євро-2024. Група С. 3-й тур

ВІДЕО ДНЯ

Англія — Словенія — 0:0

Данія — Сербія — 0:0

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Після нічиєї з Данією (1:1) команда Гарет Саутгейта зазнала на батьківщині серйозної критики, тому в поєдинку зі словенцями в Кельні англійці налаштовувалися лише на перемогу, яка б забезпечила родоначальникам футболу виграш групи. За такого розкладу в паралельному матчі в Мюнхені Данію влаштувала б навіть нічия.

У результаті обидві зустрічі завершилися нульовими нічиїми (данці випередили словенців лише завдяки вищому місцю у рейтингу УЄФА), і зайвою у квартеті виявилася збірна Сербії.

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Підсумкове становище команд: 1. Англія — 5 очок; 2. Данія — 3; 3. Словенія — 3; 4. Сербія — 2.

Таким чином, Англія у 1/8 фіналу 30 червня у Гельзенкірхені зіграє з однією з третіх команд, данці 29 червня у Дортмунді пройдуть випробування господарями турніру німцями, а Словенія пройде до плей-оф як одна з чотирьох найкращих третіх команд.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, на якому каналі та коли дивитися пряму трансляцію матчу чемпіонату Європи Україна — Бельгія.

Фото kurir. rs

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