«Це спростить ситуацію»: юрист дала важливу пораду «цивільним дружинам» військовослужбовців

Родини тих військових, які вважаються зниклими безвісти під час бойових дій, мають офіційний статус і належні виплати. Проблема виникає тоді, коли чоловік зникає безвісті, а з дружиною в нього не було зареєстровано шлюбу. Як правило, в цьому випадку за виплатами звертаються батьки, які з ним навіть не спілкувались.

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За словами правозахисниці, представниці «Юридичної сотні» Наталії Шмарко, на цей випадок жінці варто встановити факт спільного проживання в судовому порядку.

«Якщо інших родичів дійсно у військовослужбовця немає, а вона (цивільна дружина. — Авт.) хотіла би хоча б мати якийсь зв'язок з військовою частиною, то ми б радили хоча б встановити факт спільного проживання в судовому порядку. Це може дещо спростити ситуацію і тоді військова частина більш радо йде на зв’язок із цивільною дружиною, якщо буде відповідне рішення суду», — надала рекомендації юрист.

Також нагадаємо, що за новим порядком, що його затвердив Уряд, жінка, з якою загиблий військовослужбовець проживав однією сім’єю, але не перебував у шлюбі, має право на отримання одноразової грошової допомоги. При цьому факт спільного проживання дійсно має бути підтверджено у судовому порядку.

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