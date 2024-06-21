Цивільні дружини загиблих військовослужбовців матимуть право на грошову допомогу: названо умову

Уряд оприлюднив новий порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі чи інвалідності військовослужбовців. Згідно з ним жінка, з якою загиблий військовослужбовець проживав однією сім’єю, але не перебував у шлюбі, має право на отримання одноразової грошової допомоги.

ВІДЕО ДНЯ

Втім, це можливо за умови, що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили.

Так, 18 червня Кабінет Міністрів затвердив нову редакцію Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві.

Зокрема згідно з ним до членів сімей загиблих (померлих) осіб, зазначених вище, належать:

РЕКЛАМА

діти, зокрема усиновлені, зачаті за життя загиблої (померлої) особи та народжені після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав;

вдова (вдівець);

батьки (усиновлювачі) загиблої (померлої) особи, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав або їх батьківські права були поновлені на час її загибелі (смерті);

онуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки загинули (померли);

жінка (чоловік), з якою (яким) загибла (померла) особа проживали однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, за умови що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;

утриманці загиблої (померлої) особи, визначені відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Відзначимо, що розмір матеріальної допомоги родині військового у випадку його загибелі залишається незмінною — 15 млн гривень.



РЕКЛАМА

113

Читайте нас у Facebook