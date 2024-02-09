«Подати заяву можна особисто або через представника до ТЦК»: що слід знати про посвідчення родині зниклого безвісти бійця

Посвідчення — документ, що підтверджує статус члена сім’ї військовослужбовця, який зник безвісти під час проходження військової служби, на підставі якого надаються пільги, гарантії та компенсації, встановлені для таких осіб Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». 22 грудня 2023 року до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 1993 р. № 379 було внесено зміни. Які саме — пояснює адвокат Дар'я Панфілова, що раніше розповідала, як захисникам отримати підйомну допомогу.

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«Закріплено чіткий перелік документів для отримання посвідчення:

витяг із наказу про виключення військовослужбовця із списків особового складу у зв’язку із визнанням його судом безвісно відсутнім або копія такого наказу;

рішення суду про визнання військового безвісно відсутнім.

Вичерпне коло осіб, яким може бути видано посвідчення:

батькам військовослужбовця;

дружині (чоловіку) військовослужбовця у разі, коли вона (він) не взяла (не взяв) інший шлюб;

дітям військовослужбовця, які не досягли повноліття;

повнолітнім дітям військовослужбовця — особам з інвалідністю з дитинства".

Подати заяву можна як особисто, так і через представника до ТЦК СП або до уповноваженого органу з видачі посвідчень, якщо військовий проходив службу не у ЗСУ/ТРО.

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Чіткий строк видачі посвідчення — 30 календарних днів з дня надходження відповідної заяви.

«Закріплено обов’язок повернути посвідчення у випадку:

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виявлення факту подання недостовірної інформації про військовослужбовця, який пропав безвісти під час проходження військової служби, або членів його сім’ї;

встановлення місця перебування військовослужбовця, який значився таким, що пропав безвісти;

досягнення 18-річного віку дітьми військовослужбовців, які пропали безвісти під час проходження військової служби;

закінчення строку, на який встановлено інвалідність повнолітнім дітям — особам з інвалідністю з дитинства;

коли дружина (чоловік) взяла (взяв) інший шлюб;

коли посвідчення стало непридатним для використання;

у разі зміни прізвища, власного імені або по батькові члена сім’ї військовослужбовця, який пропав безвісти".

Адвокатка додає — наявність рішення про визнання військового безвісно відсутнім судом має наслідком виключення його з особового складу частини, а виплати грошового забезпечення припиняються.

«Досі не закріплено жодного алгоритму дій членів родин, які вже отримали таке посвідчення. Відтак, зважаючи, що закон зворотної дії не має — вимога про повернення таких посвідчень відсутня — члени родини мають право їх законно використовувати.

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Закріплено обов’язок повернути посвідчення до ТЦК СП/уповноваженого органу у певних випадках, прямо передбачених постановою — але — моніторингу не передбачено, відповідальності — також.

Реальний можливий наслідок, якщо посвідчення використовується особою всупереч приписам постанови КМУ — вимога про повернення коштів, які були нараховані як пільгові".

Раніше повідомлялося, у Держпраці назвали категорію українців, які мають право на додаткову оплачувану відпустку. Жінки, у яких є діти, а чоловіки яких вважаються зниклими безвісті, мають таке право.

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