Українським пенсіонерам дозволили відмовитися від виплат: у якому разі це можливо

В Україні існують різні види пенсій: за віком; по інвалідності; у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років.

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Кожен з цих видів пенсії призначається на період, визначений законом, роз'яснюють у Пенсійному фонді.

Так, пенсія за віком призначається безстроково, пенсія по інвалідності — на весь час, доки особі встановлено інвалідність, пенсія у зв’язку з втратою годувальника — на період, протягом якого утриманець вважається непрацездатним.

І лише пенсія за вислугу років виплачується безстроково (її виплата здійснюється при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію).

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Відповідно, коли період, на який призначено пенсію, завершується, або умова, від якої вона залежить, не виконується, — виплата пенсії припиняється.

Випадки, в яких за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється виплата пенсії, визначено статтею 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Втім, згідно зі змінами, внесеними в цю статтю у квітні 2024 року (набули чинності 23 червня 2024 року) виплата пенсії припиняється за заявою самого пенсіонера у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном.

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Також нагадаємо, що нині в Україні мають намір вкотре реформувати пенсійну систему, запровадивши так звану базову соціальну допомогу. Її виплачуватимуть насамперед малозабезпеченим родинам і, зокрема, тим, хто має недостатньо стажу, тобто тим, хто не матиме права на пенсію при досягненні навіть 65 років.

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