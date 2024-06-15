Пенсію в Україні замінять базовою допомогою: що відомо

Нещодавно заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак попередила, щоб у майбутньому українці не розраховували на велику пенсію. Вона порадила відкладати гроші собі на пенсію самостійно, бо держава не зможе забезпечити достойні виплати із солідарної системи, а гарантуватиме лише мінімалку.

ВІДЕО ДНЯ

Йдеться про запровадження базової соціальної допомоги. Вона торкнеться насамперед малозабезпечених родин і, зокрема, тих, хто має недостатньо стажу, тобто тих, хто не матиме права на пенсію при досягненні навіть 65 років, пише «На пенсії».

В оприлюдненій оновленій версії цього законопроєкту зазначається, що має змінитися принцип нарахування таких видів допомоги:

- малозабезпеченим сім’ям,

РЕКЛАМА

- одиноким матерям на дітей,

- дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,

РЕКЛАМА

- переселенцям на проживання,

- особам, які не мають права на пенсію,

РЕКЛАМА

- соціальних стипендій.

В уряді хочуть об’єднати кілька соціальних виплат в одну універсальну допомогу. Якщо різниця між усіма виплатами буде меншою, ніж розмір базової допомоги, то людині доплачуватимуть цю різницю.

Розмір базової величини соцдопомоги буде визначений як різниця між доходом сім’ї та з розміром базового доходу на цю сім’ю. Різницю має покривати держава.

Розмір базової величини для сім’ї визначається на рівні 100% від такої величини для першого члена сім’ї та 70% - для кожного наступного члена сім’ї.

Розмір базової величини на рівні 100% буде встановлено для:

- дітей віком до 6 років;

- дітей з інвалідністю;

- осіб з інвалідністю I або II групи.

Розмір самої базової величини має визначатися законом про бюджет. Законодавці стверджують, що хочуть відв’язати його від прожиткового мінімуму.

Попередньо Мінсоцполітики пропонує на 2025 рік встановити базову величину на рівні 4 000 гривень. До речі, торік Жолнович називала попередньо орієнтовну суму 6000 грн.

Концепція щодо виплати соціальної допомоги тим, хто не має права на пенсію, виглядає таким чином:

- для осіб зі страховим стажем менше ніж 10 років — 60%,

- для осіб зі страховим стажем від 10 до 20 років — 70%,

- для осіб зі страховим стажем від 20 до 30 років — 80%,

- для осіб зі страховим стажем 30 і більше років — 100%.

Експерт з соціальних питань Сергій Коробкін зазначив, що у проєкті є багато підводних каменів, і на практиці може статися так, що частина людей взагалі втратить право на виплати.

Як розмір базової соціальної допомоги вплине на суми соцвиплат, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

88

Читайте нас у Facebook