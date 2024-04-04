Стаж не на першому місці: хто з українців може отримувати пенсію без стажу

З початку квітня в Україні зросла мінімальна зарплата, а разом з нею — і пенсії тих українців, вік яких перевищує 65 років і які мають повний стаж. Як відомо, розмір повного стажу становить 35 років для чоловіків, 30 — для жінок.

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В той же час є певні групи українців, для яких стаж знаходиться не на першому місці при розрахунку пенсій, нагадали у Міністерстві соціальної політики.

Йдеться про тих пенсіонерів, які отримають пенсію за інвалідністю через захворювання, нещасний випадок, не пов'язаний із професійною діяльністю, або інвалідність, якої набуто з дитинства.

Тобто, для таких пенсіонерів стаж теж важливий, але він не є головним фактором при нарахуванні пенсії.

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Щоб отримати пенсію, інвалідність має бути причиною повної або часткової нездатності до праці. Навіть більше: виплата пенсії можлива лише за наявності достатнього страхового стажу.

Водночас інвалідність класифікується на три категорії: I, II, III групи залежно від рівня обмеження працездатності, визначеного під час медико-соціальної експертизи.

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Отже, потрібний страховий стаж для отримання пенсії за інвалідністю залежно від групи інвалідності та обставин такий:

Для І та ІІ груп інвалідності — страховий стаж варіюється від 1 до 10 років залежно від віку, у якому була встановлена інвалідність.

Для ІІІ групи інвалідності або в разі втрати годувальника — страховий стаж становить від 1 до 14 років.

Для оформлення соціальної допомоги слід звернутися до управління соціального захисту населення з таким пакетом документів:

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Паспорт.

Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.

Диплом (за наявності).

Трудова книжка.

Документи, що підтверджують групу інвалідності.

Які передбачені мінімальні розміри виплат

Мінімальні розміри пенсійних виплат у 2024 році такі:

для І групи інвалідності — мінімум 2760 гривень;

для ІІ та ІІІ груп, які не працюють, — 2520 гривень;

для осіб, що працюють, з ІІ або ІІІ групою інвалідності — 2093 гривень.

Також слід зауважити, що для даної групи пенсіонерів передбачені додаткові виплати, що можуть охоплювати надбавки, підвищення та додаткові пенсії, зокрема пенсію за особливі заслуги перед державою, якщо особа має на це право.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, хто з пенсіонерів може розраховувати у квітні на доплату в 4500 грн.

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