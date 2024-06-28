Для помсти дружині вбив дочку, а сина не встиг: суд виніс рішення щодо гучної справи про трагедію під Києвом

До 15 років за ґратами засуджено мешканця Київщини, який вбив доньку ножем в серце та намагався вбити сина. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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«За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Київської обласної та Обухівської окружної прокуратур суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві доньки та замаху на вбивство малолітнього сина (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі», — йдеться у повідомленні.

У суді прокурори довели, що напередодні вбивства під час телефонної розмови на ґрунті ревнощів засуджений посварився з дружиною, яка перебувала за кордоном.

«Щоб помститися їй він вирішив вбити дітей — 16-річну доньку та 12-річного сина. Вночі, 2 травня 2023 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він пішов на кухню та увімкнув газові конфорки. Після цього розбудив дітей. Розуміючи небезпечні наслідки дій батька, дівчина хотіла вимкнути плиту. Через це між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Діти намагалися втекти від батька, однак залишити будинок їм не вдалося, оскільки засуджений відламав внутрішню ручку вхідних дверей. У ході суперечки чоловік вдарив кухонним ножем доньку по обличчю та в грудну клітину. Від отриманої колото-різаної рани з пошкодженням серця, вона померла на місці злочину. У той час, побоюючись за своє життя, хлопець взяв мобільний телефон та сховався у підвалі будинку, звідки викликав правоохоронців», — повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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За клопотанням прокуратури вирок суду чоловік очікував у слідчому ізоляторі.

Як писали «ФАКТИ», на Сумщині минулого року хлопець перерізав горло 14-річному братові.

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