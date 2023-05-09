Убив 16-річну доньку і намагався накласти на себе руки: під Києвом розігралася кривава драма на грунті ревнощів (відео, фото 18+)

На Київщині, де нещодавно суд виніс вирок хлопцю за вбивство батька, про підозру оголосили чоловіку, який зарізав свою доньку та намагався позбавити життя сина.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, трагедія сталася у ніч проти 2 травня цього року.

«За даними слідства, напередодні вбивства під час телефонної розмови на ґрунті ревнощів підозрюваний посварився з дружиною, яка перебуває за кордоном. Щоб помститися їй він вирішив вбити дітей — 16-річну доньку та 12-річного сина», — йдеться у повідомленні.

Фото поліції

Вночі чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, увімкнув газові конфорки на кухні та розбудив дітей. Вони намагалися втекти, але батько відламав внутрішню ручку вхідних дверей. Дівчина хотіла вимкнути плиту, через що вони почали з батьком сваритися, згодом конфлікт переріс у бійку.

Фото поліції

Чоловік вдарив доньку кухонним ножем по обличчю та в грудну клітину. Від отриманої колото-різаної рани з пошкодженням серця вона померла на місці злочину. А хлопчик взяв мобільний телефон та сховався у підвалі будинку, звідки й викликав правоохоронців.

Фото поліції

«Допоможіть, тато вбив мою сестричку», — саме таке повідомлення надійшло до Обухівського управління поліції Київщини.

Як уточнили в ГУНП в Київській області, тіло вбитої дівчини та непритомного чоловіка поліцейські виявили на кухні, де відчувався різкий запах газу. 43-річний чоловік, який порізав себі руку, практично не дихав, але поліцейські його реанімували.

Фото поліції

Правоохоронці з`ясували, що через ревнощі мешканець Київщини вирішив вбити і дітей, і себе.

Мешканця Київщини взяли під варту, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Ексклюзивний матеріал «Не знаю, чому це зробив. Може, не виспався»: на Сумщині хлопець перерізав горло 14-річному братові" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото поліції

797

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram