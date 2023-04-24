«Не знаю, чому це зробив. Може, не виспався»: на Сумщині хлопець перерізав горло 14-річному братові

У Сумській області, де нещодавно спіймали агента росії, суд узяв під варту підозрюваного у вбивстві підлітка. Злочин стався в селі Гребениківка. Зайшовши в сарай, жінка виявила тіло свого 14-річного сина з перерізаним горлом. У поліції одразу ж припустили, що вбивцею міг виявитися старший брат убитого підлітка, який зник у невідомому напрямку.

«Я питала старшого сина, чи не бачив він, де Коля? (ім'я загиблого змінено. — Авт.) Забігла у справах до хати, приблизно, годині о десятій ранку, а Миколи ніде не було. Старший син виглядав спокійним. Сказав, що бачив, як молодший пішов гуляти. А ввечері я виявила тіло синочка в замкненому сараї», — повідомила поліції мати загиблого.

У зв'язку зі зникненням старшого брата після загибелі молодшого в поліції припустили, що він може бути причетний до злочину. Почалися пошуки. За оперативними даними вдалося з'ясувати, що Борис (ім'я змінено — Авт.) уже залишив територію області та, найімовірніше, прямує до Львівської області. Там його і затримали. Як повідомили в поліції Львівської області, розпізнати підозрюваного та встановити його місцезнаходження правоохоронцям допомогли камери відеоспостереження, розміщені в рамках програми «Безпечна Львівщина».

- Неподалік Львова підозрюваний орендував приватний будинок, де ми його і виявили, — розповіли «ФАКТАМ» у поліції Сумської області. — Про причини, чому він убив молодшого брата, він нічого не може сказати.

На допиті Борис заявив: «Я не знаю, навіщо це зробив. Можливо, тому, що не виспався. Вийшов у двір, побачив Колю, і щось мене підштовхнуло, що потрібно щось зробити. Я йому нічого не говорив, просто почав душити просто у дворі. Він ще був живий, коли я його затягнув у сарай. Там знайшов старий ніж без ручки і перерізав братові горло. Потім замкнув сарай, сказав мамі, що бачив, як Коля йшов гуляти, а сам поїхав із села».

Експерти встановили, що смерть підлітка настала внаслідок крововтрати після того, як старший брат перерізав молодшому горло і залишив його помирати в сараї.

Сусіди стверджують, що ніколи не бачили, щоб брати сварилися. Але Борис іноді впадав у незрозумілу агресію. Наприкінці 2022 року він звільнився з місць позбавлення волі, де відбував термін за крадіжку. Тепер, якщо його провину буде доведено, йому світить довічне ув'язнення.

У прокуратурі Сумської області повідомили, що за рішенням суду підозрюваного у вбивстві взято під варту строком на два місяці.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на Житомирщині сімейна пара вбила свою 5-річну доньку, яку забрала з прийомної сім'ї, а тіло дитини спалила в грубці.

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