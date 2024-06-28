Мінсоцполітики та ООН запускають «шпигунський» проект для перевірки якості роботи Пенсійного фонду

Міністерство соціальної політики активно працює над спрощенням, цифровізацією та підвищенням якості надання послуг громадянам у розгалуженій мережі закладів соціальної сфери. Одним з ключових «вікон» для взаємодії українців та держави є відділення Пенсійного фонду України, повідомили в міністерстві.

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«З метою підвищення зручності, ефективності та клієнтоорієнтованості роботи відділень Пенсійного фонду України, Мінсоцполітики та ПФУ запускають проєкт „таємний покупець“ у відділеннях Фонду по країні. Цей проєкт дозволить виявити системні недоліки, що існують в обслуговуванні громадян у відділеннях ПФУ, та, завдяки цьому, — переглянути, оптимізувати і вдосконалити процедури роботи Фонду. Кінцева мета проєкту — забезпечити, аби громадянам, які звертаються до відділень ПФУ, було зручно та комфортно отримувати відповідні послуги, а рівень клієнтського сервісу був якомога вищим», — йдеться у повідомленні.

Щоб забезпечити комплексний збір даних, моніторинг охопить 84 сервісних центри у 20-ти областях країни та м.Києві. Також буде проведено опитування отримувачів послуг ПФУ. Зокрема, планується проанкетувати до 300 осіб у 20-ти регіонах щодо різних аспектів роботи Фонду. Окрім призначення пенсій та надання субсидій, опитування стосуватиметься процедури підтвердження особи, використання онлайн-сервісів, доступу до державних соціальних виплат та ін.

Усі отримані висновки будуть консолідовані й проаналізовані. Вони допоможуть оцінити рівень доступності послуг, «клієнтоорієнтованості» органів ПФУ та задоволеності отриманими адміністративними послугами та сформулювати практичні рекомендації для покращення роботи сервісних центрів.

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