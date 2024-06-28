Чи пільга, чи житлова субсидія: у ПФУ пояснили, чому не можна отримувати обидві виплати одночасно

В Україні вразливі категорії громадян мають право на житлові субсидії, а наприклад, сільські вчителі та медики — пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Проте отримувати одночасно ці дві допомоги від держави неможливо, роз'яснила начальник Головного управління Пенсійного фонду у Донецькій області Наталія Рад.

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За її словами, якщо особа, яка отримує житлову субсидію, виявила бажання отримувати пільгу, її нарахують з місяця подання заяви, але не раніше місяця, у якому нарахована житлова субсидія.

«Якщо до складу домогосподарства входить особа, яка має одночасно право на отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг та житлової субсидії, за її вибором проводиться одна з виплат — пільга або житлова субсидія», — пояснила посадовиця.

Варто зазначити, що деяким категоріям отримувачів житлових субсидій та пільг потрібно було до 1 липня звернутись до Пенсійного фонду України за продовженням виплат.

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Наразі в Україні для отримання субсидії громадянину потрібно до Пенсійного фонду подати тільки спрощене звернення, а фахівці фонду самостійно з офіційних джерел здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати.

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