Літній чоловік загинув під час спроби вибратися з ліфта, який зупинився після відключення електрики

Масштабні удари рф призводять до постійних знеструмлень житлового сектору, а це провокує людські жертви. Про один з таких випадків розповіли у Поліції Київської області.

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28 червня, близько 12:55, до Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в багатоквартирному будинку чоловік зірвався в шахту ліфта з висоти приблизно 5 поверху.

Потерпілого дістали рятувальники, а медики надали йому невідкладну допомогу. І хоча 66-річний громадянин був при свідомості, по дорозі в лікарню помер у кареті швидкої допомоги.

Як попередньо встановили правоохоронці, кабіна ліфта, в якій їхав чоловік, зупинилась між поверхами під час відключення світла. Загиблий самостійно відкрив ліфт, не дочекавшись приїзду екстрених служб, і зірвався в шахту.

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У зв'язку з цим правоохоронці звернулися до українців із закликом до обережності та пильності під час стабілізаційних відключень.

«Якщо ви опинилися у ліфті, й зникла електроенергія, не намагайтесь самостійно покинути кабіну, обовʼязково дочекайтесь приїзду служб», — радять поліцейські.

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Нагадаємо, що взимку вже у Харкові через пожежу в ліфті дев'ятиповерхівки загинула людина.

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