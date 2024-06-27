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Суспільство та люди

Відключення світла 28 червня: кому варто чекати

19:33 27 червня 2024
Доступне джерело світла

В Україні у п'ятницю, 28 червня, відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Вони будуть діяти по всіх областях.

Про це повідомили в компанії «Укренерго».

«За вказівкою „Укренерго“, 28 червня графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби», — зазначається у повідомленні.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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Однак, якщо до графіків будуть застосовані зміни, то «Укренерго» буде повідомляти окремо.

Зазначимо, що навесні цього року під час масованих обстрілів росія знищила понад 80% електрогенерації в Україні. У зв’язку з цим у країні запроваджуються графіки споживання електроенергії, які можуть бути як плановими, так і аварійними. Аварійні графіки застосовуються у разі перевищення денних лімітів споживання.

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