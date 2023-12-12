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Події

Смерть у ліфті: в дев’ятиповерхівці через пожежу загинула людина

10:35 12 грудня 2023
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У Харкові у вівторок, 12 грудня, через пожежу в ліфті дев'ятиповерхівки загинула людина.

Про це повідомили в обласному главку ДСНС.

За інформацією рятувальників, пожежа сталася у житловому 9-типоверховому будинку на вул. Сергія Грицевця.

Горів ліфт у ліфтовій шахті на площі біля 8 кв.м. Тіло людини знаходилось всередині палаючого ліфту. Її особа, причина смерті та причина пожежі встановлюються.

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Через сильне задимлення сходової клітини рятувальники евакуювали на свіже повітря 10 мешканців будинку.

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Фахівці зазначають, попередньо, технічна несправність ліфта навряд чи стала причиною загоряння.

«ФАКТИ» писали про пожежу у Закарпатській області, де у приватному будинку загинули троє людей.

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