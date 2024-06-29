Ворог продовжує терор проти жителів Дніпропетровщини: обстріляно дві громади

Російський ворог продовжує тероризувати Дніпропетровську область, де вчора було пряме влучання ракетою по багатоповерхівці в обласному центрі.

За уточненою інформацією через вчорашній ракетний удар по місту загинула одна людина, 12 осіб — поранені, серед них — дитина, 5 людей вважаються зниклими. Психологічну допомогу отримали 27 людей, розповів голова ОВА Сергій Лисак.

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Крім того, вчора ввечері окупанти обстріляли Нікопольщину. Били по Покровській громаді і райцентру артилерією. Також скидали боєприпаси по Нікополю.

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Пошкоджені 2 приватних будинки, 2 гаражі, 2 господарські споруди, ще одна — знищена, зачепило теплицю та лінію електропередачі.

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На ранок атаки відновилися. Ворог поцілив артилерією по райцентру. Наслідки встановлюються.

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Вночі оборонці неба знищили над Криворізьким районом ворожий «шахед».

Нагадаємо, що вчора від ударів ворога також постраждали жителі Торецької громади на Донеччині.

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