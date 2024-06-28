Росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі, є потерпілі (фото, відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Російська армія завдала ракетного удару по дев'ятиповерхівці у Дніпрі, є поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Ворог вчинив ракетну атаку на Дніпро. Пошкоджена дев'ятиповерхівка. Там руйнування кількох поверхів. Попередньо, є поранені», — повідомив він.

В будівлі зруйновано 4 поверхи, п'ятий — пошкоджений. ДСНС та поліція почали рятувальну операцію, рух прилеглими вулицями перекрито, повідомляє Суспільне.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ракета влучила просто у житловий будинок.

«Дніпро. Російська ракета влучила просто у житловий будинок. Чотири поверхи зруйновано. Троє людей постраждали. Рятувальники, медики, усі служби вже на місці й надають усю необхідну допомогу. Саме тому ми постійно нагадуємо всім партнерам: тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор. Нам потрібні ці рішення — потрібен надійний повітряний щит для України», — написав він.

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Як писали «ФАКТИ», вранці росіяни розбомбили п'ятиповерхівку у Нью-Йорку.

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