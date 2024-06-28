Росіяни розбомбили п'ятиповерхівку у Нью-Йорку: четверо загиблих

Вранці святкового Дня Конституції України російські терористичні війська завдали ударів по Торецькій громаді на Донеччині. Найбільше постраждало містечко Нью-Йорк.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, на місто скинули керовану авіабомбу, влучивши у багатоповерхівку, Також було пошкоджено сусідні приватні будинки.

Внаслідок обстрілу Нью-Йорка загинули четверо цивільних, ще троє, в тому числі 8-річна дівчинка, були поранені, підрахували у Донецькій обласній прокуратурі.

Згідно з оприлюдненою інформацією, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

РЕКЛАМА

Також вже пообіді окупанти вдарили по Циркунах на Харківщині, пошкодивши цивільну інфраструктуру. Сталося загоряння двох приватних будинків та господарчих споруд. Ще 10 будинків зазнали ушкоджень.

Серед людей постраждали восьмеро, розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що напередодні, 27 червня, російська керована авіабомба влучила у житловий будинок прифронтового міста Селидове на Донеччині. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, у тому ж числі й діти.

Фото t. me/VadymFilashkin/

РЕКЛАМА

222

Читайте нас у Facebook