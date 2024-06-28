40.32 / 40.84 43.32 / 43.98
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Росіяни розбомбили п'ятиповерхівку у Нью-Йорку: четверо загиблих

18:28 28 червня 2024
Постраждалий будинок

Вранці святкового Дня Конституції України російські терористичні війська завдали ударів по Торецькій громаді на Донеччині. Найбільше постраждало містечко Нью-Йорк.

Як повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, на місто скинули керовану авіабомбу, влучивши у багатоповерхівку, Також було пошкоджено сусідні приватні будинки.

Внаслідок обстрілу Нью-Йорка загинули четверо цивільних, ще троє, в тому числі 8-річна дівчинка, були поранені, підрахували у Донецькій обласній прокуратурі.

Згідно з оприлюдненою інформацією, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

РЕКЛАМА

Також вже пообіді окупанти вдарили по Циркунах на Харківщині, пошкодивши цивільну інфраструктуру. Сталося загоряння двох приватних будинків та господарчих споруд. Ще 10 будинків зазнали ушкоджень.

Серед людей постраждали восьмеро, розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що напередодні, 27 червня, російська керована авіабомба влучила у житловий будинок прифронтового міста Селидове на Донеччині. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, у тому ж числі й діти.

Фото t. me/VadymFilashkin/

РЕКЛАМА

222

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Накопичувальна пенсія

Пенсія буде вдвічі більшою: що обіцяють в уряді

Юрій Голик

Виламали двері в будинку: ЗМІ повідомили про обшуки у колишнього координатора «Великого будівництва» Юрія Голика

кріп

Три способи заготовити кріп на зиму: обов’язково зробіть це у розпал сезону

рушники

Експертка порадила спосіб, після якого кухонні рушники стануть білосніжно-білими

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту