Росіяни розбомбили п'ятиповерхівку у Нью-Йорку: четверо загиблих
Вранці святкового Дня Конституції України російські терористичні війська завдали ударів по Торецькій громаді на Донеччині. Найбільше постраждало містечко Нью-Йорк.
Як повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, на місто скинули керовану авіабомбу, влучивши у багатоповерхівку, Також було пошкоджено сусідні приватні будинки.
Внаслідок обстрілу Нью-Йорка загинули четверо цивільних, ще троє, в тому числі 8-річна дівчинка, були поранені, підрахували у Донецькій обласній прокуратурі.
Згідно з оприлюдненою інформацією, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Також вже пообіді окупанти вдарили по Циркунах на Харківщині, пошкодивши цивільну інфраструктуру. Сталося загоряння двох приватних будинків та господарчих споруд. Ще 10 будинків зазнали ушкоджень.
Серед людей постраждали восьмеро, розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, що напередодні, 27 червня, російська керована авіабомба влучила у житловий будинок прифронтового міста Селидове на Донеччині. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, у тому ж числі й діти.
Фото t. me/VadymFilashkin/222
Читайте нас у Facebook