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«Добре, хоч не гола»: Кендал Дженнер розізлила французів, з’явившись у Луврі без взуття

11:25 29 червня 2024
Кендал Дженнер

На відміну від своїх сестер, Кендал Дженнер набагато рідше стає героїнею публічних конфліктів — і то в основному через зйомки скандальних фото.

Однак іноді навіть «палиця стріляє», і модель рідко, але «влучно», попадає у скандальні історії. Цього разу приводом для загального невдоволення стала свіжа фотосесія Кендал, у рамках якої дівчина позувала в Луврі абсолютно босою, пише видання Page Six.

При цьому кадри були зроблені не для модного журналу чи бренду одягу — Кендалл просто замовила собі приватну екскурсію музеєм, ну і пару кадрів заодно зробила. Мабуть, щоб не привертати до себе надмірну увагу туристів всього світу, Дженнер віддала перевагу на самоті прогуляти Лувром, але з взуттям прогадала — туфлі сильно надавили ногу, тому довелось їх позбутися.

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Але це ще не все! Виявляється, Кендал Дженнер була не одна, а в компанії бойфренда Bad Bunny. Пара влаштувала романтичне побачення та орендувала музей.

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Чи варто говорити, що справжні поціновувачі мистецтва були у шоці? «Який жах… Один із найбільших музеїв світу дозволяє цій підробці стояти босоніж поруч із шедеврами», «Це так неправильно», «Тисячі людей ходять музеєм у взутті, навіщо ходити босоніж у такому місці?», «Добре, хоч не гола — ці американці на все здатні» — пишуть обурені читачі видання, особливо французи.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Кендал Дженнер вийшла на подіум в образі «оголеної нареченої».

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