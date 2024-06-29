«Добре, хоч не гола»: Кендал Дженнер розізлила французів, з’явившись у Луврі без взуття

На відміну від своїх сестер, Кендал Дженнер набагато рідше стає героїнею публічних конфліктів — і то в основному через зйомки скандальних фото.

ВІДЕО ДНЯ

Однак іноді навіть «палиця стріляє», і модель рідко, але «влучно», попадає у скандальні історії. Цього разу приводом для загального невдоволення стала свіжа фотосесія Кендал, у рамках якої дівчина позувала в Луврі абсолютно босою, пише видання Page Six.

При цьому кадри були зроблені не для модного журналу чи бренду одягу — Кендалл просто замовила собі приватну екскурсію музеєм, ну і пару кадрів заодно зробила. Мабуть, щоб не привертати до себе надмірну увагу туристів всього світу, Дженнер віддала перевагу на самоті прогуляти Лувром, але з взуттям прогадала — туфлі сильно надавили ногу, тому довелось їх позбутися.

РЕКЛАМА

Але це ще не все! Виявляється, Кендал Дженнер була не одна, а в компанії бойфренда Bad Bunny. Пара влаштувала романтичне побачення та орендувала музей.

РЕКЛАМА

Чи варто говорити, що справжні поціновувачі мистецтва були у шоці? «Який жах… Один із найбільших музеїв світу дозволяє цій підробці стояти босоніж поруч із шедеврами», «Це так неправильно», «Тисячі людей ходять музеєм у взутті, навіщо ходити босоніж у такому місці?», «Добре, хоч не гола — ці американці на все здатні» — пишуть обурені читачі видання, особливо французи.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Кендал Дженнер вийшла на подіум в образі «оголеної нареченої».

150

Читайте нас у Facebook