Кендал Дженнер вийшла на подіум в образі «оголеної нареченої»

У неділю ввечері в центрі Парижа відбувся масштабний модний захід Vogue World, присвячений майбутнім Олімпійським іграм.

У шоу брали участь селебріті, представники модної індустрії та понад 500 спортсменів. Однією з головних зірок вечора стала Кендал Дженнер, яка постала у фіналі шоу в образі «оголеної нареченої».

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28-річна модель разом з колегою та подругою Джіджі Хадід відкрила показ — верхи на коні. До кінця вечора Кендал змінила образ наїзниці від Hermes на напівпрозору сукню з останньої кутюрної колекції Jean Paul Gaultier авторства запрошеного дизайнера Сімони Роша.

Вбрання моделі складалося з боді з корсетом та прозорої спідниці, а образ був доповнений білими рукавичками та червоною помадою на губах.

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Окрім Кендал Дженнер шоу Vogue World відвідали: Наталія Водянова (у сукні Dolce & Gabbana 2006 року, в якій вона знімалася для обкладинки Vogue 18 років тому), Антуан Арно, Кара Делевінь, Діана Крюгер, Єва Лонгорія та багато інших знаменитостей.

Раніше американська супермодель Кендал Дженнер позувала голою на коні. Також вона показала, як треба носити укорочені пальта.

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