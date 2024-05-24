«Навіщо знімати верх, якщо ти рекламуєш купальник?» Кендал Дженнер збентежила шанувальників, знявшись топлес у рекламі бікіні

Кендал Дженнер, яка здивувала шанувальників різким схудненням разом із сестрами, вирішила скористатись перевагами стрункої фігури.

Дівчина з'явилася в рекламній кампанії нової колекції купальників бренду Calzedonia. На кадрах модель постала у відвертих позах, а на одному з фото — навіть топлес.

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Не всі користувачі мережі, однак, оцінили таку зйомку. Поки одні відзначили фігуру Кендал, інші обурилися тим, що вона одягнена надто відверто.

«Навіщо потрібно знімати верх, якщо ти рекламуєш купальник?», «Вона занадто любить роздягатися», «Прибери руку від грудей», — пишуть користувачі в коментарях.

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Раніше Кендал Дженнер, яка стала відомою ще після участі в сімейному реаліті-шоу, стала героїнею нового номера журналу Vogue і дала велике інтерв'ю виданню з нагоди 10-річчя у модельному бізнесі.

В ньому Дженнер визнала, що часто стикається із синдромом самозванця. А на початку кар'єри вона страждала від хейту з боку користувачів мережі: вони були впевнені, що оскільки Кендалл походить з відомої родини, вона не зможе досягти успіхів у кар'єрі.

«Мало хто вірив у мене, коли я починала. У мережі хейтери постійно писали про те, що я не впораюся, і це було дуже важко», — зізналася Кендал, яка раніше заінтригувала фанів поясненням своєї бездітності.

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