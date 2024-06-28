Підірвав петарду в інтимному місці дружини: у Чехії ухвалили вирок українцю-садисту

В Чехії, де схвалили важливі зміни для біженців з України, суд міста Пльзень засудив до 18-річного ув'язнення 36-річного громадянина України Олександра С., який, знущаючись з власної дружини, засунув їй у піхву запалену петарду.

ВІДЕО ДНЯ

Садиста, який до цього у Чехії працював будівельником, визнали винним у замаху на вбивство особливо жорстоким способом. Після відбуття покарання у чеській в'язниці суворого режиму він буде вигнаний із країни з наступною 10-річною забороною на в'їзд. Крім того, засуджений має виплатити потерпілій 620 тис. крон компенсації за заподіяну фізичну та моральну шкоду, а також відшкодувати страховій компанії 115 тис. крон, витрачені на лікування жінки.

За повідомленням ЗМІ, прокурор вимагав для іноземця максимально можливе покарання за цією статтею — 20 років в'язниці, вигнання з Чехії з безстроковою забороною на в'їзд, а також компенсацію потерпілій у розмірі 1,2 млн. крон. Втім, ці вимоги були задоволеними лише частково, тому державний обвинувач подав апеляцію.

Згідно з матеріалами справи, злочин стався в ніч на 1 жовтня 2023 року в одному із гуртожитків у селищі Кожлани Пльзеньського краю. Чоловік спочатку побив свою дружину, а потім зв'язав скотчем. На суді він розповів, що помстився жінці за її намір розлучитися. Після їжі та випитої пляшки ігристого вина у пари стався секс, у процесі якого він запропонував рольову гру.

РЕКЛАМА

«Я зв'язав їй руки за спиною, засунув у рот кляп і заклеїв скотчем, а потім поклав на ліжко. Потім я побачив поруч із диваном пакет із петардами та запальничками, дістав одну і засунув їй у піхву. Мені здалося це кумедним — просто засунути та висунути, просто жарт. Я не хотів завдавати їй шкоди, ніякого злого наміру не було», — стверджував садист на суді.

За його словами, петарду він підпалив нібито випадково, оскільки було темно і він вирішив лише підсвітити запальничкою, аби витягнути петарду. А далі пролунав вибух.

РЕКЛАМА

Смерть жертви від крововтрати не настала лише завдяки своєчасній та висококваліфікованій медичній допомозі. У висновках експертів сказано, що обвинувачений повністю усвідомлював свої дії.

Нагадаємо також про резонансний вирок суду на Буковині — його винесли чоловікові, який жорстоко згвалтував 10-річну сусідку і шість років ховався з кордоном.

РЕКЛАМА

293

Читайте нас у Facebook