Біля київської багатоповерхівки підірвали гранату, поранено жінку

В Києві, де раніше внаслідок вибуху в квартирі невідомого предмету загинув юнак, поліція встановила зловмисника, який підірвав гранату у Шевченківському районі

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Як повідомляють в столичній поліції, напередодні близько 22:00 правоохоронцям повідомили про вибух. З'ясувалося, що місцевий мешканець (1977 року народження) кинув в бік фасаду багатоповерхового будинку гранату, яка відскочила від будівлі, впала на землю й вибухнула.

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Внаслідок події осколкове поранення руки отримала 36-річна жінка. Постраждалій надали медичну допомогу, її життю нічого не загрожує.

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Зловмисник втік, але поліцейські встановили його місцезнаходження та затримали. Наразі з ним спілкуються слідчі. Є інформація, что затриманий був нетверезим і що ця НП сталася на вулиці Ружинська, що на Нивках.

Правоохоронці встановили, що, за попередніми даними, мотивом скоєння злочину є конфлікт між порушником та його рідним братом через розподіл квартири. Також відомо, що зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства.

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Фото полиции

За вказаним фактом розпочаті кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України — ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження з бойовими припасами). За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочинів. Слідчі також клопотатимуть перед судом про те, щоб фігурант на час слідства перебував під вартою. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, що на Львівщині у Бориславі загинув хлопець, який підірвався на гранаті.

Фото поліції

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