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Події

Окупанти атакували місто Вільнянськ Запорізького району: є загиблі та поранені

19:33 29 червня 2024
Волнянськ

Вдень 29 червня росіяни завдали удару по Запорізькій області — били по місту Вільнянськ Запорізького району, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

За попередніми даними, загинули 6 мирних мешканців, 8 отримали поранення.

В результаті атаки пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки.

«Оперативно допомагаємо постраждалим людям. Ворогу не пробачимо!» — написав Федоров.

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Пізніше він додав, що кількість вбитих людей внаслідок російського удару по Вільнянську зросла до 7, поранених до 10. За його словами, двоє загиблих — діти.

Сьогодні також повідомлялось про вибухи у Запоріжжі. Пізніше Федоров уточнив, що росія обстріляла об'єкт критичної інфраструктури в обласному центрі.

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«ФАКТИ» писали, що у Дніпрі тривають рятувальні роботи, вже почали розбирати плити між поверхами будинку, який постраждав від російської ракети. Наразі відомо про 13 постраждалих, одна жінка загинула. У багатоповерхівці, куди влучила ракета, в одному з під'їздів зруйновано квартири з 8 по 11 поверх.

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