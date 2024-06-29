40.38 / 40.86 43.34 / 44.00
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Кількість постраждалих від атаки терористів у Дніпрі зросла

15:04 29 червня 2024
будівля

У Дніпрі до 13 людей збільшилася кількість тих, хто постраждав після ракетного удару росіян 28 червня.

Про це повідомили в Нацполіції України.

«Наразі кількість постраждалих від удару рф зросла до 13 громадян, серед них немовля та вагітна жінка. На ранок безвісти зниклими вважаються дві жінки», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Також поліцейські ідентифікували особу загиблої в результаті ракетного удару. Це 76-річна мешканка зруйнованої багатоповерхівки.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, 28 червня росіяни обстріляли Дніпро, влучили у житлову багатоповерхівку у центрі міста. Наразі рятувальна операція триває. На ранок, 29 червня, було відомо про 12 постраждалих, у тому числі вагітна та дитина, і одну жертву внаслідок обстрілу. Донедавна зниклими безвісти вважалися п'ять людей. В одному з під'їздів будинку зруйновано квартири з 8 по 11 поверх.

В мережі з'явилося відео «прильоту» ракети російських терористів.

Як повідомляли «ФАКТИ», минулої ночі росіяни обстріляли мирні міста України. Сили оборони збили всі 10 випущених терористами «шахедів».

282

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Юрій Голик

Виламали двері в будинку: ЗМІ повідомили про обшуки у колишнього координатора «Великого будівництва» Юрія Голика

карти

Тельцям — Сонце, Близнюкам — Паж Мечів, а Рибам — Закохані: Таро-прогноз на тиждень 01.07 — 07.07 від мольфара Макса Гордєєва

Накопичувальна пенсія

Пенсія буде вдвічі більшою: що обіцяють в уряді

Комар

Як позбавитися від комарів за допомогою пластикової пляшки (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту