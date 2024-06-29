Кількість постраждалих від атаки терористів у Дніпрі зросла

У Дніпрі до 13 людей збільшилася кількість тих, хто постраждав після ракетного удару росіян 28 червня.

Про це повідомили в Нацполіції України.

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«Наразі кількість постраждалих від удару рф зросла до 13 громадян, серед них немовля та вагітна жінка. На ранок безвісти зниклими вважаються дві жінки», — йдеться у повідомленні.

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Також поліцейські ідентифікували особу загиблої в результаті ракетного удару. Це 76-річна мешканка зруйнованої багатоповерхівки.

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Нагадаємо, 28 червня росіяни обстріляли Дніпро, влучили у житлову багатоповерхівку у центрі міста. Наразі рятувальна операція триває. На ранок, 29 червня, було відомо про 12 постраждалих, у тому числі вагітна та дитина, і одну жертву внаслідок обстрілу. Донедавна зниклими безвісти вважалися п'ять людей. В одному з під'їздів будинку зруйновано квартири з 8 по 11 поверх.

В мережі з'явилося відео «прильоту» ракети російських терористів.

Як повідомляли «ФАКТИ», минулої ночі росіяни обстріляли мирні міста України. Сили оборони збили всі 10 випущених терористами «шахедів».

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