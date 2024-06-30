«Даринка — єдина дитина у родині, Ілля був дуже товариським»: що відомо про школярів, яких вбила російська ракета у Вільнянську

29 червня російські окупанти вдарили по місту Вільнянськ біля Запоріжжя. Як повідомляють місцеві пабліки, приліт стався у центрі міста. Діти саме відзначали випускний, місцеві у вихідний відпочивали, гуляли із малечею у парку. В результаті обстрілу загинуло семеро людей — троє чоловіків, жінка та троє дітей. Поранень дістали 36 людей, серед яких дев'ятеро дітей. Про це 30 червня повідомили в ГУ Нацполіції в області:

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«Пошкоджені дві багатоповерхівки та 12 торговельних приміщень, знищено вщент 7 автомобілів. На місці працює мобільний пункт прийому звернень громадян, куди люди можуть звернутись за допомогою або написати заяву про пошкоджене майно».

Однією із жертв кривавої атаки окупантів стала учениця 5-А класу місцевого ліцею «Потенціал» Бардаченко Даринка, повідомили в навчальному закладі.

Як розповіли у ліцеї, вона була доброю, чуйною, відвертою, товариською дівчинкою.

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Бардаченко Даринка закінчила 5 клас

«Відповідальна учениця та любляча донька, єдина в родині. Словами важко передати біль втрати… Також є поранені дітки, яким надається медична допомога. Скорішого одужання пораненим. Не мають жити на цій землі вбивці дітей, просто не мають… Починаючи з листопада 2022 року приміщення ліцею неодноразово зазнавало руйнувань. 29.06.2024 року заклад освіти вкотре пошкоджено. Обов’язково відбудуємо рідний ліцей! Наші діти, наступні покоління, заслуговують на кращий світ, кращу освіту, бо освіта — це сила, а сила — це перемога», — написали на сайті ліцею.

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Навчальний заклад вчергове зазнав руйнувань

Відомо, що маму дівчинки змогли врятувати. Вона у лікарні та прооперована. Тато у розпачі.

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Ще одна дитина, життя якої обірвали російські військові — випускник 9 класу Ілля Горохолінський. Він навчався у ліцеї «Успіх», повідомляють пабліки.

Ілля Горохолінський навчався у ліцеї «Успіх», був випускником 9 класу

«Ілля був цілеспрямованим учнем. Брав активну участь у громадському житті ліцею та класу. Сьогодні ми його згадуємо, як скромного, веселого й товариського хлопця. Він був завжди щирим й відвертим у стосунках з однолітками та вчителями. Користувався повагою серед учнів та вчителів. Зупиніться на хвилину. Віддайте шану, тихою молитвою і добрим словом згадайте нашого Іллюшу разом з нами», — пишуть земляки хлопчика.

30 червня у Вільнянську день жалоби за загиблими.

Додамо, що напередодні трагедії у Вільнянську, 28 червня, росіяни розбомбили п'ятиповерхівку у Нью-Йорку Донецької області, загинуло четверо осіб, ще троє, в тому числі 8-річна дівчинка, були поранені.

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