«Даринка — єдина дитина у родині, Ілля був дуже товариським»: що відомо про школярів, яких вбила російська ракета у Вільнянську
29 червня російські окупанти вдарили по місту Вільнянськ біля Запоріжжя. Як повідомляють місцеві пабліки, приліт стався у центрі міста. Діти саме відзначали випускний, місцеві у вихідний відпочивали, гуляли із малечею у парку. В результаті обстрілу загинуло семеро людей — троє чоловіків, жінка та троє дітей. Поранень дістали 36 людей, серед яких дев'ятеро дітей. Про це 30 червня повідомили в ГУ Нацполіції в області:
«Пошкоджені дві багатоповерхівки та 12 торговельних приміщень, знищено вщент 7 автомобілів. На місці працює мобільний пункт прийому звернень громадян, куди люди можуть звернутись за допомогою або написати заяву про пошкоджене майно».
Однією із жертв кривавої атаки окупантів стала учениця 5-А класу місцевого ліцею «Потенціал» Бардаченко Даринка, повідомили в навчальному закладі.
Як розповіли у ліцеї, вона була доброю, чуйною, відвертою, товариською дівчинкою.
«Відповідальна учениця та любляча донька, єдина в родині. Словами важко передати біль втрати… Також є поранені дітки, яким надається медична допомога. Скорішого одужання пораненим. Не мають жити на цій землі вбивці дітей, просто не мають… Починаючи з листопада 2022 року приміщення ліцею неодноразово зазнавало руйнувань.
Відомо, що маму дівчинки змогли врятувати. Вона у лікарні та прооперована. Тато у розпачі.
Ще одна дитина, життя якої обірвали російські військові — випускник 9 класу Ілля Горохолінський. Він навчався у ліцеї «Успіх», повідомляють пабліки.
«Ілля був цілеспрямованим учнем. Брав активну участь у громадському житті ліцею та класу. Сьогодні ми його згадуємо, як скромного, веселого й товариського хлопця. Він був завжди щирим й відвертим у стосунках з однолітками та вчителями. Користувався повагою серед учнів та вчителів. Зупиніться на хвилину. Віддайте шану, тихою молитвою і добрим словом згадайте нашого Іллюшу разом з нами», — пишуть земляки хлопчика.
30 червня у Вільнянську день жалоби за загиблими.
Додамо, що напередодні трагедії у Вільнянську, 28 червня, росіяни розбомбили п'ятиповерхівку у Нью-Йорку Донецької області, загинуло четверо осіб, ще троє, в тому числі 8-річна дівчинка, були поранені.422
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