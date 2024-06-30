Поліція двох областей більше доби ловила винуватця ДТП, у якому постраждали патрульні (фото)

На Хмельниччині сталося чергове ДТП, в якому постраждали правоохоронці.

Як повідомляють в поліції Хмельниччини, водій мікроавтобусу, не виконавши у комендантську годину вимогу вінницьких правоохоронців про зупинку, спробував втекти від переслідування та спровокував ДТП, в результаті якої патрульне авто злетіло у кювет. Двоє поліцейських отримали травми.



«Під час переслідування екіпажами поліції керманич транспортного засобу створював аварійні ситуації на дорозі та, перетнувши кордон з Хмельницькою областю, здійснив ДТП зі службовим автомобілем управління патрульної поліції Вінницької області, який його переслідував увесь цей час. Двоє поліцейських отримали тілесні ушкодження», — йдеться у повідомленні.

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Фото поліції

Для зупинки транспортного засобу один з правоохоронців застосував табельну вогнепальну зброю в бік автомобіля правопорушника, але водію вдалося втекти з місця події. На розшук зловмисника були негайно зорієнтовані усі працівники поліції Хмельниччини. Чоловіка розшукали та затримали близько 06:00 ранку 30 червня.

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Фото поліції

Затриманий — 24-річний мешканець одного із сіл Київської області. Вчинивши ДТП з патрульним автомобілем, чоловік доїхав до найближчого населеного пункту Хмельницької області, де кинув транспортний засіб. Майже добу він переховувався у хащах, закинутих будівлях, аж доки не дістався до придорожного мотелю на під'їзді до міста Хмельницький. Саме там його затримали хмельницькі оперативники та бійці роти поліції особливого призначення.

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Під час затримання зловмисник поводився агресивно і жодних адекватних пояснень щодо своєї протиправної поведінки не надав. Наразі його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 статті 345 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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Нагадаємо, що нещодавно у Вінниці під час зіткнення кількох автівок загинули троє поліцейських, а четвертий потрапив до лікарні.

Фото поліції

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